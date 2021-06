Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von BioNTech. Die Impfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer laufen weiter auf Hochtouren. In Israel haben am Sonntag die Impfungen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Bei den Verkäufen steht Windeln.de im Fokus. Während die Euphorie um bekannte Meme-Aktien wie AMC etwas abkühlt, haben risikofreudige Anleger am deutschen Markt nun ebenfalls Ziele für ihre waghalsigen Spekulationen ausgemacht. Eine gezielte Kaufwelle lässt die Aktie von Windeln.de durch die Decke gehen. Das Volumen stieg derweil auf einen neuen Rekordwert. Ähnlich hohe Umsätze verzeichneten die Papiere nur zum Börsengang im Jahr 2016.