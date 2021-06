Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Börsen steigen die Aktienkurse scheinbar unaufhörlich und kaum eine Woche vergeht, ohne dass es neue Rekordstände zu bestaunen gibt. Insbesondere bei Aktien von Tech-Firmen melden sich kritische Stimmen, die vor einer zu hohen Bewertung warnen und eine Korrektur für unvermeidbar halten. Doch wie hoch ist das Risiko wirklich und sollten Anleger jetzt vielleicht auf Value-Aktien setzen? Die Bewertungen liegen nach der Rallye deutlich über dem historischen Mittel, beim DAX sind es etwa 20 Prozent", sagt Florian Söllner. Der Autor des Börsenbriefs HotStock Report setzt seit dem Jahreswechsel 2020/21 verstärkt auf Value-Titel, um das Risiko zu kontrollieren. "Bei der Auswahl der richtigen Aktien durchsuchen wir den Markt nach Aktien mit günstigen fundamentalen Bewertungen und einem vielversprechenden Chartbild," so Söllner. "Auf diese Weise sind wir rechtzeitig auf die Aktie von Volkswagen gestoßen und die hat sich anschließend blendend entwickelt." In der aktuellen Ausgabe des Money Train sprechen Martin Weiß und Florian Söllner über Vor- und Nachteile von Tech- und Value-Aktien, worauf Anleger bei der Aktienauswahl achten sollten und wofür Fachbegriffe wie KGV und KUV stehen und wie man sie richtig interpretiert. Viel Spaß beim Reinhören! Viel Spaß beim Reinhören!