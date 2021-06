Berlin (ots) - Babylotsinnen stehen frisch gebackenen Eltern in der Geburtsklinik zur Seite und beraten sie auf dem Weg in den neuen Familienalltag. Die Pandemie hat die Unsicherheiten und Belastungen junger Familien noch größer werden lassen, die Bedeutung der Babylotsinnen wurde damit noch sichtbarer.Welche Fragen und Bedarfe haben Eltern von Neugeborenen in der Pandemie? Wie können Mütter mit psycho-sozialen Belastungen gerade in dieser Zeit unterstützt werden und welche Rolle spielen dabei Babylotsinnen?Antworten auf diese Fragen geben wir in einem Pressegespräch. Wir werden die Ergebnisse einer aktuellen Studie zu Müttern mit Neugeborenen und Babylotsinnen in der Pandemie vorstellen.Daraus geht beispielsweise hervor, dass die Hälfte der erstgebärenden Mütter sich schlecht auf die Entlassung aus der Klinik vorbereitet fühlt, wenn sie keinen Kontakt zu einer Babylotsin hatte - dieser Wert verbessert sich merklich, wenn eine Babylotsin ins Spiel kam. Die Studie wurde von Kantar Health Division im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes durchgeführt.Wann? am Donnerstag, den 10. Juni 2021 von 11:30 bis 12:30 UhrWie? Digitale Pressekonferenz über Zoom (Sie erhalten die Einwahldaten nach Anmeldung)Wer?Eva Maria Welskop-Deffaa, Vorstand Sozial- und Fachpolitik, Deutscher CaritasverbandDr. Constanze Cholmakow-Bodechtel MPH, Director Public Health, Kantar Health DivisionDr. med. Oliver Heine, Chefarzt der Geburtshilfe, Katholisches Marienkrankenhaus, HamburgCarmen Canales, Babylotsin, Katholisches Marienkrankenhaus, HamburgMelden Sie sich bitte unter pressestelle@caritas.de an.Die Einladung zum Pressegespräch richtet sich an Medienvertreterinnen und -vertreter. Andere Interessierte sind herzlich eingeladen, das Pressegespräch im Stream unter https://www.facebook.com/caritas.deutschland/ live zu verfolgen.Pressekontakt:Herausgegeben vonDeutscher Caritasverband e.V.PressestelleRedaktion:Mathilde Langendorf (Verantwortlich)Pressesprecherin Telefon: 030 284447-43Telefax: 030 284447-55E-Mail: pressestelle@caritas.de www.caritas.dewww.facebook.com/caritas.deutschlandTwitter: @Caritas_webOriginal-Content von: Deutscher Caritasverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50773/4935163