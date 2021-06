Halle/MZ (ots) - Es gibt den Mythos in der SPD, dass man sich so richtig nur erholen und erneuern könnte in der Opposition. Tatsächlich verlöre die SPD ihr Alleinstellungsmerkmal, das wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Denn am ehesten ist die SPD von den Linken noch durch ihre Regierungsarbeit unterscheidbar. Durch eine erfolgreiche Pandemieministerin und einen erfolgreichen Wirtschaftsminister.



Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass die Sozialdemokraten endlich aufhören, so zu tun, als sei es eine andauernde Zumutung, Sachsen-Anhalt zu regieren. Ziel jedes Politikers sollte sein, machen und nicht nur fordern zu können.



