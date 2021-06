DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bewegen sich kaum - DAX mit Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung gab es zu Wochenbeginn an den europäischen Börsen. Im Handel war von einer insgesamt guten Stimmung der Anleger die Rede. Im Blick stand nach wie vor die so genannte Tapering-Frage. Alle Aussagen zu einer Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbanken könnten die Volatilität wieder erhöhen, hieß es. Janet Yellen hatte sich am Wochenende dahingehend geäußert, dass etwas höhere Zinsen positiv seien. Das wurde aber eher als längerfristige Indikation der US-Finanzministerin gesehen.

Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.677 Punkte. Im Verlauf hatte der Index bei 15.732 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es dagegen um 0,2 Prozent auf 4.098 Punkte nach oben.

EZB-Entscheidung könnte Börsen bewegen

Mit Spannung wurde schon auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geblickt. Diese hat durchaus das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Eine Minderheit von Beobachtern glaubt, dass die EZB ihre PEPP-Käufe verringern wird. Allerdings gehen die meisten Analysten davon aus, dass die EZB die lockere Geldpolitik bestätigen wird. Daran dürften weder die fortgeschrittene Impfkampagne, die besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten noch der gestiegene Inflationsdruck etwas ändern.

Die Aktie von Yara gewann 2,9 Prozent. Mit der Entspannung in der Corona-Pandemie rücken nun wieder die Ernährungsprobleme in den Blick, wovon die Düngemittel-Unternehmen profitieren. Yara will zudem Ammoniak zu einem CO2-freien Kraftstoff entwickeln, ein möglicher weiterer Durchbruch zum Beispiel für eine "grüne" Schifffahrt. Dazu arbeitet Yara künftig mit Trafigura aus Singapur zusammen.

K+S erhöhten sich um 2,2 Prozent - die Papiere profitierten auch von möglichen Sanktionen gegen Weißrussland, einem der größten Anbieter von Kali-Dünger.

Die Aktien von Fluggesellschaften lagen gut im Markt. Dabei dürfte es sich zunächst um eine Gegenbewegung auf deutlichere Verluste in der vergangenen Woche gehandelt haben, hieß es. Der Sektor hatte unter der Nachricht gelitten, dass die britische Regierung Portugal von der "grünen Liste" der Reiseländer nehmen werde. IAG stiegen um 2,4 Prozent, Easyjet gewannen 3,1 Prozent, Ryanair 1,3 Prozent und Lufthansa legten um 0,8 Prozent zu.

Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien von IWG an der Londoner Börse um 10,3 Prozent ein. Der Anbieter flexibler Bürolösungen hatte gewarnt, dass der bereinigte Gewinn im laufenden Jahr deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen werde. Hintergrund sei eine geringer als erwartet ausgefallene Nachfrage nach Büroraum.

CDU/CSU hat Momentum auf ihrer Seite

Leicht positiv gesehen wurde das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt, auch wenn es an den Märkten keine direkte Rolle spielte. Nach Einschätzung von Berenberg sind die CDU und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet klarer Gewinner der Wahl. Die Grünen hätten dagegen die Erwartungen nicht erfüllt. Wie bereits häufig in der Vergangenheit, habe die Partei am Wahltag weniger Stimmen erhalten als dies die Prognosen erwarten ließen. Die CDU/CSU habe nun das Momentum auf ihrer Seite.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.097,65 +8,27 +0,2% +15,3% Stoxx-50 3.492,17 +4,09 +0,1% +12,4% Stoxx-600 453,56 +0,99 +0,2% +13,7% XETRA-DAX 15.677,15 -15,75 -0,1% +14,3% FTSE-100 London 7.077,22 +8,18 +0,2% +9,4% CAC-40 Paris 6.543,56 +27,90 +0,4% +17,9% AEX Amsterdam 718,61 -1,57 -0,2% +15,1% ATHEX-20 Athen 2.186,08 -1,99 -0,1% +13,0% BEL-20 Brüssel 4.109,46 +22,18 +0,5% +13,5% BUX Budapest 48.255,90 -26,24 -0,1% +14,6% OMXH-25 Helsinki 5.316,73 +0,62 +0,0% +15,9% ISE NAT. 30 Istanbul 1.545,95 +17,98 +1,2% -5,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.594,98 +9,21 +0,6% +8,9% PSI 20 Lissabon 5.137,29 +2,30 +0,0% +4,9% IBEX-35 Madrid 9.163,60 +75,30 +0,8% +13,5% FTSE-MIB Mailand 25.824,71 +254,25 +1,0% +15,0% RTS Moskau 1.651,76 +4,70 +0,3% +19,1% OBX Oslo 1.007,50 -0,68 -0,1% +17,3% PX Prag 1.180,23 +1,62 +0,1% +14,9% OMXS-30 Stockholm 2.267,71 -3,72 -0,2% +21,0% WIG-20 Warschau 2.246,63 -7,96 -0,4% +13,2% ATX Wien 3.552,74 +28,86 +0,8% +26,8% SMI Zürich 11.630,66 +59,98 +0,5% +8,7% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2198 +0,28% 1,2162 1,2167 -0,1% EUR/JPY 133,28 +0,05% 133,16 133,18 +5,7% EUR/CHF 1,0943 -0,01% 1,0938 1,0942 +1,2% EUR/GBP 0,8604 +0,16% 0,8600 0,8587 -3,7% USD/JPY 109,26 -0,23% 109,48 109,46 +5,8% GBP/USD 1,4177 +0,13% 1,4142 1,4167 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,3904 -0,01% 6,3969 6,3911 -1,7% Bitcoin BTC/USD 36.034,25 +0,18% 36.208,75 36.881,01 +24,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,28 69,62 -0,5% -0,34 +42,8% Brent/ICE 71,44 71,89 -0,6% -0,45 +39,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,95 1.891,49 +0,1% +2,46 -0,2% Silber (Spot) 27,91 27,77 +0,5% +0,15 +5,8% Platin (Spot) 1.172,20 1.167,30 +0,4% +4,90 +9,5% Kupfer-Future 4,50 4,53 -0,7% -0,03 +27,5% ===

