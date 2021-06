Halle/MZ (ots) - Die Idee ist überzeugend: Die Entwicklung des Rentenalters und der Lebenserwartung könnten aneinander gekoppelt werden. Und zwar so, dass bei einem Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung festgelegt ist, wie viel Zeit davon in das Erwerbsleben und wie viel in die Ruhestandsphase geht. Dieser Automatismus würde dazu führen, dass die jeweils angebrachte Anpassung auch tatsächlich passiert - ohne dass Politik aus Angst vor den Wählern zu lange warten würde.



Für diejenigen, die nicht so lange arbeiten können, müssen funktionierende Ausnahmeregelungen geschaffen werden. Gleichzeitig braucht es den Willen der Unternehmen, ältere Arbeitnehmer tatsächlich lang im Betrieb zu halten und von ihrer Erfahrung zu profitieren.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4935180

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de