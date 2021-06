Canadian Solar ist neben Jinko Solar der letzte echte verbliebene chinesische Solarmodulhersteller, der in den USA gelistet ist. Der Vorteil von Canadian ist dabei, dass es eigentlich eine kanadische Firma ist und man auch zuletzt mehr auf Storage und Projektgeschäft setzt. Für die Wachstumsaussichten ist die Aktie nicht teuer, was allerdings oft der Fall war. Trotzdem ist es eine gute Möglichkeit grün zu investieren, ohne zu teure Bewertungen in Kauf zu nehmen, weswegen die Aktie auch in einigen Wikifolios enthalten ist. Mehr dazu im Video ...

