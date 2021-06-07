FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOGEN INC. DL -,0005 IDP US09062X1037
UC-HVB AKTPRO 22 IDP DE000HVB5GD3
AB/FROM ONWARDS 07.06.2021 19:50 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOGEN INC. DL -,0005 IDP US09062X1037
UC-HVB AKTPRO 22 IDP DE000HVB5GD3
AB/FROM ONWARDS 07.06.2021 19:50 CET
BIOGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de