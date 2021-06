Der leicht schwächere Gesamtmarkt hielt die Corona-Impfstoff-Aktien Biontech und Curevac heute nicht davon ab, weiter nach oben zu stürmen. Dabei erreichte Biontech erstmals die Marke von 250 Dollar. Charttechnisch interessanter geworden ist die Ausgangslage bei der Aktie von Steinhoff International, riskanter dagegen bei Nordex.Der DAX begann zum Wochenauftakt tiefer, robbte sich danach in die Pluszone und endete schließlich im Zuge der schwächeren Wall Street im Minus. Er gab zu Handelsschluss 16 Punkte auf 15.677 Zähler ab. In New York liegt der DJIA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...