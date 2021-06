NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag geschwächelt. Händler sprachen von einer Gegenbewegung auf die deutlichen Gewinne am Freitag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 132,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,569 Prozent.

Am Freitag hatten sichere Anlagen wie US-Treasuries deutlich zugelegt. Grund war der enttäuschende Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai gewesen. Die Beschäftigung war erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wenn auch längst nicht so deutlich wie im Vormonat./ck/he