Am Dienstag, den 08. Juni 2021, um 10:15 Uhr spricht Matthias Hach, unser wallstreet:online CEO, als Erster hier: THE FIRST TRULY VIRTUAL INVESTORS DAY. Schauen Sie rein!

Schalten Sie sich bitte am Dienstag, den 08. Juni 2021, um spätestens 10:15 Uhr hier in den Livestream der ersten echten virtuellen Kapitalmarkt-Konferenz ein:

Link zum Livestream: https://www.twitch.tv/nexr_technologies_se/about!

Echt virtuell, weil Avatare der sechs Firmenchefs auftreten. Moderator ist Pierre Gröning, Head of Corporate Brokerage der Montega AG.

Neben Matthias Hach, dem CEO der wallstreet:online AG, sprechen auch Christoph Vilanek, CEO der freenet AG, Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, Jürgen Hermann, CEO der q.beyond, Philipp Steinhäuser, CFO der home24 SE, und zuletzt Markus Peuler, CEO der NeXR Technologies SE.

Veranstalter sind die Small- und Mid-Cap-Spezialisten von Montega sowie die der Privatbank Donner & Reuschel.

Die virtuelle Umgebung kreierten Spezialisten von NeXR Technologies SE. Anlass für die virtuelle Kreation sind nicht zuletzt aktuelle Versammlungs- und Mobilitätsbeschränkungen sowie Nachhaltigkeitsgedanken.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A0HL762,DE000A2GS609