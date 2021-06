Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 7 juin/June 2021) Komo Plant Based Foods Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Fasttask Technologies Inc. (TASK.X), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Komo Plant Based Foods Inc. is an emerging plant-based food company that develops, manufactures, markets and sells a variety of plant-based frozen meals. At Komo our mission is to share the love of plant-based foods through products that are always hearty, satisfying, and made with wholesome ingredients. Our experienced plant-based innovation and development team recreate vegan versions of traditionally cheesy and meaty classics, with 100% plants. Komo's products are sold direct-to-consumer through our eCommerce website and a distribution network of online and brick and mortar grocery, convenience and natural retailer channels. Komo Comfort Foods launched in 2021 with our flagship products: plant-based Lasagna, Shepherd's Pie and Chick'n Pot Pie.

_________________________________

Komo Plant Based Foods Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Fasttask Technologies Inc. (TASK.X), a été approuvé pour inscription.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Komo Plant Based Foods Inc. est une entreprise émergente d'aliments à base de plantes qui développe, fabrique, commercialise et vend une variété de plats surgelés à base de plantes. Chez Komo, notre mission est de partager l'amour des aliments à base de plantes à travers des produits toujours copieux, satisfaisants et préparés avec des ingrédients sains. Notre équipe expérimentée d'innovation et de développement à base de plantes recrée des versions végétaliennes de classiques traditionnels au fromage et à la viande, avec 100% de plantes. Les produits de Komo sont vendus directement aux consommateurs via notre site Web de commerce électronique et un réseau de distribution de canaux d'épicerie en ligne et de brique et de mortier, de commodité et de détaillants naturels. Komo Comfort Foods a été lancé en 2021 avec nos produits phares: lasagne à base de plantes, pâté chinois et pâté au poulet.

Issuer/Émetteur: Komo Plant Based Foods Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): YUM Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 85 438 661 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 59 043 943 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 50046B 10 6 ISIN: CA 50046B 10 6 7 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 31189E107/CA31189E1079 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 8 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for YUM. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com