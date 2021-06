Bessy war zuvor bei Ipsen als Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei internationaler Marketingstrategie, kommerzieller Strategie, Portfoliostrategie und Geschäftsentwicklung.

Bei Valbiotis wird Bessy für die globale Umsetzung und Koordination der internationalen Strategie für Marketing und kommerzielle Entwicklung verantwortlich sein.

Diese Ernennung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Beschleunigung des Wachstums von Valbiotis mit vier Wirkstoffen in der klinischen Phase.

Valbiotis (FR0013254851 ALVAL, PEA/SME-fähig) (Paris:ALVAL), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, gibt die Ernennung von Sébastien BESSY zum Chief Operating Marketing and Business Officer bekannt.

Ab dem 8. Juni 2021 wird Sébastien BESSY für die globale Umsetzung und die Koordination der internationalen Strategie für Marketing und kommerzielle Entwicklung von Valbiotis verantwortlich sein, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern und strategische Allianzen zu stärken und weiterzuentwickeln.

Ferner wird Sébastien BESSY, der seit 2014 Mitglied des Strategic Direction Board und anschließend des Aufsichtsrats von Valbiotis ist, mit seiner Ernennung Mitglied des Board of Directors.

Sébastien PELTIER, CEO und Chairman des Board of Directors, kommentiert: "Wir freuen uns, Sébastien BESSY im Board of Directors von Valbiotis begrüßen zu können. Er wird die Umsetzung der Unternehmensziele zu einem entscheidenden Zeitpunkt voranbringen, während wir die Markteinführung unserer ersten vier Wirkstoffe in Entwicklung vorbereiten. Sébastien BESSY besitzt fundierte Kenntnisse im Gesundheitssektor mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Consumer Healthcare bei internationalen Pharmakonzernen. Seine umfangreiche strategische Expertise in wichtigen Märkten wird es Valbiotis ermöglichen, die Dynamik des Unternehmens weiter zu erhöhen und Allianzen zu stärken und zu entwickeln. Mit unseren Multi-Target-Wirkstoffen wollen wir das Gesundheitserlebnis von Millionen von Menschen weltweit transformieren. Die Ernennung von Sébastien BESSY ist eine logische Konsequenz dieses Ziels. Seine Fähigkeit, unsere Produkte dank seiner überragenden Marktexpertise zu etablieren, wird ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Valbiotis sein."

Sébastien BESSY ist ein Experte im Bereich Consumer Healthcare und war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Marketing- und Innovationspositionen bei großen Pharmaunternehmen tätig. Er verfügt über eine einzigartige internationale operative und strategische Erfahrung bei Verbrauchermarketing und Produktinnovation, insbesondere in Europa, Asien einschließlich China, Nordamerika und Lateinamerika.

Während seiner sechsjährigen Tätigkeit bei Ipsen trug Sébastien BESSY in den Positionen des Vice President Global Marketing und Portfolio Strategy Consumer Healthcare und Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare Verantwortung. Zuvor war Sébastien BESSY Managing Director Europe bei Biofortis, einer Tochtergesellschaft von Mérieux Nutrisciences, Global Director of "Probiotic Platform" Innovation bei Merck Consumer Healthcare, Global Strategic Marketing Director bei Merck Consumer Healthcare und Global Marketing Manager bei Reckitt Benckiser.

Sébastien BESSY besitzt einen Studienabschluss des ISC Paris und begann seine Karriere bei Sanofi Aventis.

Sébastien BESSY fügt an: "Ich freue mich, in dieser Phase der beschleunigten Entwicklung zu Valbiotis zu kommen. In meinen bisherigen Positionen in verschiedenen Märkten rund um den Globus habe ich mich dafür eingesetzt, mehr Innovationen zu den Patienten zu bringen. Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei diesem dynamischen Unternehmen, das eine klare Mission und Zielsetzung verfolgt, eine neue Klasse pflanzlicher Produkte zur Förderung der Ernährungsgesundheit zu entwickeln, die ungedeckten Bedarf bei der Prävention und Kontrolle von Stoffwechselkrankheiten decken. Weltweit sind 39 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig1 ein wesentlicher Risikofaktor für vorzeitigen Tod2, der oft mit Stoffwechselstörungen wie erhöhtem Nüchternblutzucker, Dyslipidämie oder Bluthochdruck einhergeht3. Hunderte von Millionen Menschen rund um den Globus sind davon betroffen. Die Pipeline und Forschungs- und Entwicklungsplattform von Valbiotis stellen wertvolle Assets für künftige Allianzen dar. Um dieses signifikante Expansionspotenzial zu nutzen, braucht es eine kommerzielle Organisation, die in der Lage ist, diese für uns vorrangigen Märkte zu erreichen. Als Mitglied des Strategic Direction Board und des Aufsichtsrats von Valbiotis seit seiner Gründung konnte ich die Fortschritte mitverfolgen, die in nur wenigen Jahren erzielt wurden, und mich von der Effektivität der implementierten Strategie überzeugen, der ich nun meine ganze Energie widmen werde."

Über Valbiotis

Valbiotis ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten als Antwort auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse verschrieben hat.

Valbiotis revolutioniert die Gesundheitsversorgung mit einem innovativen Konzept, indem es eine neue Klasse von Produkten für die Ernährungsgesundheit entwickelt, die das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten reduzieren sollen. Diese Lösungen basieren auf einem Multi-Target-Ansatz durch die Nutzung pflanzlicher Inhaltsstoffe.

Die Produkte von Valbiotis sollen an Akteure des Gesundheitswesens lizenziert werden.

Das Unternehmen wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und ist zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren eingegangen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich: Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).

Valbiotis ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und wurde mit dem BPI-Label als "Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet. Außerdem hat Valbiotis den Status "Junges innovatives Unternehmen" erworben und von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. Valbiotis ist ein PEA-SME-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über Valbiotis erhalten Sie auf: www.valbiotis.com.

1 Weltgesundheitsorganisation, Global Health Observatory, www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-overweight-among-adults-bmi-greaterequal-25-(crude-estimate)-(-) (zuletzt abgerufen am 27. Mai 2021).

2Weltgesundheitsorganisation, www.emro.who.int/fr/noncommunicable-diseases/causes/unhealthy-diets.html (zuletzt abgerufen am 27. Mai 2021).

3 The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome, International Diabetes Federation, 2006.

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemotechnischer Code: ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

