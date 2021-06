Die Konsolidierungs-Chancen für DAX-Trader gibt es auch in einem Markt, der täglich mit neuen Rekorden aufwartet. Welche Möglichkeiten bestehen aus dem Chartbild heraus? Wir haben typisches Sommerwetter an der Börse. Der DAX glänzt erneut mit einem Rekord und setzt damit die "sonnige" Phase aus Sicht der Anleger fort. Der Wochenstart begann etwas leichter und zeigte, dass wir technisch zwar in einem ...

