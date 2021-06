Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Insgesamt fortgesetzt gute Konjunkturdaten haben in den USA zu leicht steigenden Renditen geführt, so die Experten von Union Investment.Auf der US-Zinskurve seien vor allem die Fünfjahresrenditen (plus vier Basispunkte) im Wochenverlauf am stärksten angestiegen. Ansonsten seien die Zinsveränderungen sehr überschaubar geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...