DJ MÄRKTE ASIEN/Kleine Verluste querbeet - Massive Nachfrage nach Eisai

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten macht sich nach uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street im Handelsverlauf am Dienstag Zurückhaltung breit. Querbeet zeigen die Indizes kleine Verluste, nachdem sie zum Teil noch positiv gestartet waren. Sie reichen von einem minimalen Minus in Sydney bis 0,5 Prozent in Schanghai. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 28.981 Punkte. Leicht nach oben revidierte BIP-Daten für das erste Quartal können die Akteure nicht zu Käufen inspirieren.

Die Märkte bewegen sich weiter im Spannungsfeld von Inflationsrisken und Konjunkturerholung. Daneben berichten Marktteilnehmer auch von Gewinnmitnahmen auf den teils zuletzt erreichten Rekordhochs.

In Tokio steht die Aktie von Eisai im Fokus. Hier überwiegen die Kaufaufträge die Verkaufsaufträge derart, dass bislang noch kein Kurs festgestellt werden konnte. Hintergrund ist, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem von Eisai mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament die Zulassung erteilt hat. Die Biogen-Aktie hatte darauf um 38 Prozent zugelegt.

In Hongkong sind Geely Automobile (+3,3%) und BYD (+3,2%) gesucht, nachdem die beiden Autobauer ihre Absätze für Mai mitgeteilt haben. Great Wall Motor legen um 2,6 Prozent zu. Im Immobiliensektor kommen China Evergrande Group um 1,5 Prozent voran, nachdem sich das Unternehmen gegen Vorwürfe zur Wehr gesetzt und von einem normal verlaufenden operativen Geschäft berichtet hat.

Doosan Heavy Industries & Construction geben fast die Hälfte des 27-prozentigen Plus vom Vortag wieder ab, mit dem die Aktie des Windturbinenherstellers auf einen Großauftrag reagiert hatte. Die Kurse der Schwestergesellschaften Doosan Infracore und Doosan Fuel Cell büßen 7,3 bzw 4,6 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.280,20 -0,02% +10,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.980,88 -0,13% +5,74% 08:00 Kospi (Seoul) 3.249,48 -0,08% +13,09% 08:00 Schanghai-Comp. 3.581,25 -0,51% +3,11% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.685,50 -0,35% +6,06% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.167,03 -0,28% +10,80% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.586,08 +0,48% -3,00% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 % YTD EUR/USD 1,2179 -0,1% 1,2191 1,2157 -0,3% EUR/JPY 133,26 +0,0% 133,20 133,17 +5,7% EUR/GBP 0,8602 +0,1% 0,8598 0,8602 -3,7% GBP/USD 1,4158 -0,2% 1,4181 1,4134 +3,5% USD/JPY 109,41 +0,1% 109,25 109,54 +6,0% USD/KRW 1114,86 +0,4% 1110,51 1112,77 +2,7% USD/CNY 6,3928 -0,1% 6,3974 6,3980 -2,1% USD/CNH 6,3904 +0,0% 6,3881 6,3956 -1,7% USD/HKD 7,7587 -0,0% 7,7594 7,7575 +0,1% AUD/USD 0,7746 -0,1% 0,7755 0,7738 +0,6% NZD/USD 0,7216 -0,2% 0,7228 0,7203 +0,4% Bitcoin BTC/USD 32.896,00 -3,6% 34.138,50 36.128,50 +13,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,64 69,23 -0,9% -0,59 +41,5% Brent/ICE 70,84 71,49 -0,9% -0,65 +38,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,34 1.899,14 -0,2% -3,80 -0,1% Silber (Spot) 27,78 27,90 -0,4% -0,12 +5,3% Platin (Spot) 1.171,10 1.176,60 -0,5% -5,50 +9,4% Kupfer-Future 4,50 4,53 -0,5% -0,02 +27,7%

