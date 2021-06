CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument ROB NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2021The instrument ROB NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 08.06.2021 and ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument ROC NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2021The instrument ROC NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 08.06.2021 and ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument 9Z50 FR0014003AQ4 EXPLOS. PROD. CHIM.EO 3,1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument 9Z50 FR0014003AQ4 EXPLOS. PROD. CHIM.EO 3,1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument CPM HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument CPM HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument CA62848M1077 MYCONIC CAPITAL CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument CA62848M1077 MYCONIC CAPITAL CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument 26X KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument 26X KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument 7GO BMG375851091 GASLOG LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2021The instrument 7GO BMG375851091 GASLOG LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2021 and ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument CA22908A1049 CRYPTOLOGIC CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument CA22908A1049 CRYPTOLOGIC CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument B5A DE0005168108 BAUER AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument B5A DE0005168108 BAUER AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument 9M01 SE0015960711 ACRINOVA AB B EM. 05/2021 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2021The instrument 9M01 SE0015960711 ACRINOVA AB B EM. 05/2021 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.06.2021 and ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument 3R1 AU000000RMP0 RED EMPEROR RES. NL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument 3R1 AU000000RMP0 RED EMPEROR RES. NL EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.06.2021:Das Instrument LU0444605645 LYX LIQUID SOVE ALL ETF I ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.06.2021The instrument LU0444605645 LYX LIQUID SOVE ALL ETF I ETF is traded ex capital adjustment on 08.06.2021