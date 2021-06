The following instruments on XETRA do have their first trading 08.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.06.2021Aktien1 CA83405M1086 SoftChoice Corp.2 CA4925531028 Ketamineone Capital Ltd.3 CA3952781043 Greenhawk Resources Inc.4 US0012823003 AH Belo Corp.5 SE0016101679 K-Fast Holding AB6 CH0557519201 tmc Content Group AGAnleihen/ETF1 XS2333676307 Senegal, Republik2 US222213AX87 Council of Europe Development Bank (CEB)3 DE000NLB3RQ1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3RR9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 GB00BMV7JM88 Al Waseelah PLC6 CH1112011577 Banco Santander S.A.7 XS2351480566 Close Brothers Group PLC8 GB00BH430360 NW Yachting Ltd.9 CH1117896477 Quebec, Provinz10 US045167FE86 Asian Development Bank (ADB)11 US172967MZ11 Citigroup Inc.12 USL21779AJ97 CSN Resources S.A. 13 XS2343321399 Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT14 XS2349180104 Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT15 US69121KAG94 Owl Rock Capital Corp.16 DE000HLB2367 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 LU2329745918 Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist