München (ots) -- Günstige 4G-Tarife beim Netzbetreiber ab 9,39 Euro monatlich, beim Discounter ab 4,61 Euro- Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im KundenkontoMünchen (ots) - Die Mobilfunknetzbetreiber schalten ihre 3G-Netze (UMTS) ab. Die Telekom und Vodafone nehmen ihre Anlagen ab dem 30. Juni außer Betrieb, O2 schaltet den Mobilfunkstandard ab dem 1. Juli ab.1) Die frei werdenden Frequenzen wollen die Netzbetreiber künftig für ihre 4G- (LTE) und 5G-Netze nutzen. Von diesem Ausbau profitieren alle Verbraucher*innen mit diesen Tarifen."Bestehende 3G-Tarife wurden von den Anbietern in der Regel bereits automatisch auf 4G umgestellt", sagt Markus Gößler, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Trotzdem sollten Verbraucher*innen darauf achten, dass sowohl die SIM-Karte als auch das Handy den LTE-Standard unterstützen. Das ist gerade bei älteren Geräten nicht immer der Fall."Neuere Smartphones unterstützen LTE ohne Probleme (z. B. ab iPhone 5 oder Samsung Galaxy S4). Bei älteren Geräten, die Verbraucher*innen beispielsweise als Ersatzgeräte aufbewahren, ist das möglicherweise nicht der Fall. Aber auch nach der 3G-Abschaltung können diese Geräte weiter für Telefonie und SMS im 2G-Netz verwendet werden. Mobiles Surfen ist dann aber aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten nur noch sehr eingeschränkt oder im WLAN möglich.Günstige 4G-Tarife beim Netzbetreiber ab 9,39 Euro monatlich, beim Discounter ab 4,61 EuroDie Anbieter haben bestehende Verträge in der Regel bereits kostenlos auf 4G umgestellt und bieten jetzt auch günstige Tarife mit LTE-Geschwindigkeit an. Zuvor mussten Verbraucher*innen für LTE meist einen Aufschlag im Vergleich zu UMTS-Tarifen zahlen.Einen günstigen 4G-Tarif bekommen Verbraucher*innen direkt beim Netzbetreiber ab 9,39 Euro, einen Tarif bei einem sogenannten Mobilfunkdiscounter gibt es sogar bereits ab 4,61 Euro.Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoUm den Abschluss eines neuen Handyvertrags zu erleichtern, können Verbraucher*innen bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice kündigen. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an die Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.1)Quellen: https://www.telekom.de/hilfe/3g-abschaltung; https://www.vodafone.de/hilfe/ltefueralle.html; https://www.o2online.de/tarife/3g-abschaltung/ [2.6.2021]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.