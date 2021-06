Harrogate, England (ots/PRNewswire) - NeossONE ist eine einzigartige Lösung des Neoss Implantatsystems - eine prothetische Plattform für drei Implantatsortimente, einschließlich ALLER Implantatdurchmesser und Abutments. Einfach gesagt, passen auf jedes Implantat die gleichen Prothetikkomponenten.1EINE Prothetikplattform, EIN Abformpfosten, EIN Kit!Eine prothetische Plattform über drei Implantatsortimente hinweg bedeutet einen Abformpfosten, ein Modellimplantat und eine Abutment-Schnittstelle. Dies ermöglicht individuelle anpassungsfähige und vielseitige Behandlungen. Mit weniger Komponenten im System wird die Komplexität reduziert und die Zeiteffizienz verbessert. All dies führt zu einer wirklich kosteneffektiven Lösung und einem vorhersehbaren Ergebnis.Warum die NeossONE-Plattform wählen?In einem Markt, in dem allgemein von Einfachheit gesprochen wird, hat Neoss seine Bedeutung neu definiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Implantatsystemen, die bis zu tausend Komponenten erfordern, verwendet Neoss eine minimale Anzahl von Komponenten, um ein Höchstmaß an Flexibilität und Funktionalität ohne Kompromisse zu erreichen. Die Verwendung von NeossONE mit seiner nachgewiesenen langfristigen klinischen Leistung ermöglicht die Integration von Innovationen in der Chirurgie und prothetischen Rehabilitation und bietet einzigartige Vorteile für das gesamte Zahnarztteam.Was bietet NeossONE dem ganzen zahnmedizinischen Team?Für Kliniker bedeutet es vorhersagbare Ästhetik, Weichgewebeintegration und prothetische Präzision. Der Einfallsreichtum liegt nicht nur in der NeossONE-Lösung, sondern auch im patentierten Neoss-Implantatdesign, das die Stabilität bei allen Knochenqualitäten und -bedingungen optimiert und separate ein- oder zweizeitige Designs überflüssig macht. Die Vorteile beider liegen auf der Hand: eine vorhersehbare Lösung mit kürzerer Behandlungszeit2 und optimierter Bestandskontrolle."Die eine prothetische Plattform ist für mein gesamtes Team und vor allem für alle meine Überweiser sehr sinnvoll, da es den gesamten Ablauf vereinfacht und so die Komplexität der Lagerhaltung, der Kommunikation und der prothetischen Versorgungen reduziert. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass alle Fälle mit vorhersehbar schönen ästhetischen Ergebnissen für den Patienten zu lösen sind."Dr. med. F. Fathi, Arzt und Zahnarzt, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ,Plastische und Ästhetische Operationen und ImplantologieFür Zahntechniker bietet die NeossONE-Lösung eine intelligente und einfache Lösung mit einem geringen Bestand an Komponenten, digitalen Workflows zur Unterstützung der lokalen Produktion oder einer zentralen Produktion für patientenspezifische Lösungen. Dies erfordert weniger Aufwand und Zeit für die Implementierung und bietet maximale Flexibilität."Als einer der ersten zahntechnischen Kunden von Neoss in Deutschland (2005) habe ich den Einfallsreichtum und die technischen Vorteile einer Prothetikplattform von Anfang an gesehen. Es reduziert den Lagerbestand, erleichtert die Kommunikation und spart Zeit." ZTM Markus Zierz, Zahntechnik Hamburg M. Zierz GmbHDie Vorteile liegen auf der Hand: Verkürzung der Behandlungszeit für Patienten, Optimierung der Bestandskontrolle und der Patientenergebnisse.Über NeossIm Jahr 2000 von einem Professor für Prothetik sowie einem Fachingenieur gegründet, bietet Neoss intelligente Dentallösungen, die intuitiv einfach zu bedienen sind. Die Produkte des Unternehmens wurden entwickelt, um Zahnärzten eine zuverlässige und wirtschaftliche Behandlung ihrer Patienten mit hervorragenden Langzeitergebnissen zu ermöglichen. Mit Innovation und Integrität entwickelt Neoss intelligente Behandlungslösungen und arbeitet eng mit jeder Praxis zusammen, um "Intelligent Simplicity" voranzutreiben und das Komplexe weniger kompliziert zu machen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Harrogate und Forschung und Entwicklung in Göteborg hat sich über die Jahre eine globale Präsenz aufgebaut.Wenn Sie mehr über die NeossONE-Lösung wissen möchten, besuchen Sie www.neoss.com/de oder senden Sie eine E-Mail an info@neoss.com1 außer Implantate mit reduziertem Durchmesser.2 Kundenfeedback vom Neoss ProActive Edge-Implantat-Botschafterprogramm