PANTAFLIX stattet Hamburger Kult-Kino Abaton mit Streaming-Technologie aus und unterstützt bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells



08.06.2021 / 08:00

PANTAFLIX stattet Hamburger Kult-Kino Abaton mit Streaming-Technologie aus und unterstützt bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells - Dank PANTAFLIX-Technologie kann das Abaton seinem Publikum jede Woche neue Filme via Streaming auf seiner Homepage zur Verfügung stellen - Das Abaton ist das erste Kino in Deutschland, das den gesamten Service von PANTAFLIX Technologies zum Einsatz bringt und sich somit für die digitale Zukunft rüstet München, 08. Juni 2021. Die PANTAFLIX Technologies, eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ ISIN: DE000A12UPJ7), ermöglicht dem Hamburger Kult-Kino Abaton, seine Pforten wieder zu öffnen - auf digitalem Weg. Seit Ende Mai bietet das Abaton dank PANTAFLIX Technologie einen eigenen Streaming-Kanal auf seiner Homepage an. PANTAFLIX fungiert hierbei erneut als verlässlicher Technologiepartner und stellt für professionelle Anwender*innen Content und Plattform-Technologie zur Verfügung. Zusätzlich kümmert sich PANTAFLIX um den Support, das Ticketing und die Wartung der Technologie. Für das Kino eröffnet sich eine ganze Reihe von Vorteilen. Über den PANTAFLIX Embedded Video Player erweitert das Abaton sein Geschäftsmodell um einen digitalen Zugangsweg. So ist es möglich, den Betrieb in Zeiten des Social Distancings wieder aufzunehmen und den Zuschauer*innen ein gewohnt hochwertiges Programm anzubieten. Diese können ab sofort Filme auch digital genießen - egal wann, egal wo. Gleichzeitig ist das Kino bestens für die Zeit nach der Corona-Pandemie gerüstet. Denn durch die PANTAFLIX Streaming-Lösung erweitert sich auf einen Schlag der Kundenkreis. Neben Cineasten, die Filme gern vor Ort schauen möchten, erreichen Kino-Betreiber*innen künftig auch Zuschauer*innen, die die Filme lieber auf der heimischen Couch genießen. Für Betreiber*innen und Zuschauer*innen ergibt sich somit ein großer Mehrwert. Auch Verleihern eröffnet sich ein zusätzlicher Distributionskanal. Während der Corona-Pandemie hat sich aufgrund der geschlossenen Kinos eine großer Produktionsstau gebildet. Zahlreiche Filme warten bereits auf ihre Kino-Auswertung. Bei der begrenzten Anzahl an Lichtspielhäusern können nicht alle Filme auf der großen Leinwand gezeigt werden. Ein zusätzliches digitales PANTAFLIX Streaming-Angebot für und von Kinos schafft Abhilfe und eröffnet in der Verwertung neue Möglichkeiten. Insbesondere auch in einem Szenario sich tendenziell weiter verkleinernder Auswertungsfenster von Filmen. Mit dem einfach zu integrierenden Video-Player von PANTAFLIX geht das Abaton nun konkret neue Wege. Es festigt seine Vorreiterrolle in der deutschen Kinolandschaft, modernes Programmkino neu zu denken, ohne seine Identität und Individualität aufzugeben. Zudem erhält es mit der Streaming-Technologie ein wirkungsvolles Marketing-Tool. Das Abaton bekommt unmittelbares Feedback des Publikums, wie oft ein Film auf der Plattform gesehen wurde und kann entsprechend reagieren, das Programm anpassen oder bewerben. "Das Abaton ist eine Hamburger Kulturinstitution, die weit über die Hansestadt hinaus Strahlkraft besitzt. Es macht uns stolz, dieses legendäre Kino mit unserer PANTAFLIX-Technologie zu unterstützen und Kino, Verleihern und natürlich Zuschauer*innen einen bedeutenden Mehrwert bieten zu können. Dabei ist es uns eine Herzensangelegenheit, mit unserem kombinierten Service aus Technologie und Inhalten Kinohäusern dabei zu helfen, sich für die Zukunft aufzustellen", sagt Rainer Knebel, Geschäftsführer der PANTAFLIX Technologies. "Für uns ist das neue Streaming-Angebot eine weitere Möglichkeit, unser Profil mit einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Filmauswahl zu schärfen. Natürlich wird das Kino unser Kerngeschäft bleiben, aber wir wollen unserem Publikum auch im digitalen Raum als Ratgeber bei ihrer Filmauswahl zur Seite stehen", sagt Felix Grassmann, Leiter des Abaton. Weitere Informationen zu Streaming-Lösungen für professionelle Anwender*innen finden Sie unter pantaflixtechnologies.com.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch der Entertainment-as-a-Service-Provider PANTAFLIX Technologies Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com, www.pantaflix.com und www.pantaflixtechnologies.com. PANTAFLIX Investor Relations

