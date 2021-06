Biogen: Medikament gegen Alzheimer?

Als ich eben auf meine "Watchlist" geschaut habe, stockte ich. Was ist denn da bei Biogen los? Die Aktie schoss gestern an der Nasdaq um knapp 110 Dollar bzw. rund 38% nach oben, auf 395,85 Dollar.Was war da los, eine Zulassung für eines der Medikamente in der Pipeline von Biogen?Ja, genau das. Denn Biogen teilte mit, dass die US-Zulassungsbehörde FDA die Zulassung für ein Medikament von Biogen gegen Alzheimer gegeben hat.Ein Medikament gegen Alzheimer? Das wären ja 1a Nachrichten für Betroffene - und für Biogen-Aktionäre zugleich! Ich hatte es leider versäumt, die Aktie zu kaufen ...

