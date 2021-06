DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Noratis AG verkauft 126 Wohneinheiten in Mölln und Ratzeburg Eschborn, 8. Juni 2021 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat 126 Einheiten in Schleswig-Holstein veräußert, konkret in Mölln und Ratzeburg. Nach dem Verkauf von 185 Einheiten in Hessen konnte das Unternehmen somit den zweiten Portfolioverkauf in diesem Jahr erfolgreich abschließen. Käuferin der 126 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 7.400 m2 ist die in Hamburg ansässige Conversio GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Transaktion veräußert Noratis ihre 20 Wohnungen in Mölln sowie 106 von insgesamt 335 Wohnungen in Ratzeburg. Der führende Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland hatte die Objekte in der Metropolregion Hamburg 2017 erworben und danach die Attraktivität der Immobilien sukzessive gesteigert. So hat Noratis u.a. Balkon- und Fassadenrenovierungen vorgenommen, Außenanlagen und Gemeinschaftsräume aufgewertet sowie leerstehende Wohnungen renoviert. Dadurch konnte das Unternehmen auch den bei Ankauf vorhandenen Leerstand abbauen und somit wertvollen und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum erhalten. Karsten Stümpel, Geschäftsführer der Conversio GmbH: "Eine in allen Belangen aus dem Nichts heraus funktionierende Sach- und Beziehungsebene hat die Transaktion begleitet. Die detailorientierte Arbeit der Noratis in nur 3 Jahren Haltedauer spüren wir positiv in den täglichen Kontakten mit unseren neuen Mietern." Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Ich möchte mich bei der Conversio für die sehr gute und effiziente Zusammarbeit bedanken. Wir haben die Objeke in den vergangenen Jahren technisch und kaufmännisch umfassend entwickelt und übergeben somit ein funktionierendes Portfolio in der Metropolregion Hamburg. Zusammen mit dem kürzlich erfolgten Verkauf unseres Portfolios im hessischen Neu-Isenburg haben wir somit bereits frühzeitig unsere Verkaufsziele für das Jahr 2021 erreicht." Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

