NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Orsted von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1025 auf 1050 dänische Kronen angehoben. Langfristig sei der Windkraftkonzern mit Blick auf die Energiewende sehr gut aufgestellt, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch in puncto ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) hätten die Skandinavier eine führende Rolle im Sektor./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 01:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 01:19 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

