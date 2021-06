Schafft sich die deutscher Zocker-Community gerade ihr eigenes kleines Universum a la' AMC und Gamestop? Gestern explodierte der Aktienkurs von Windeln.de, heute scheinen die Adler Modemärkte an der Reihe zu sein. Der Zalando-Konkurrent ABOUT YOU hat heute früh konkrete Aussagen zum Börsengang bekanntgegeben, der in wenigen Tagen ansteht. Windeln.de steigt weiter Gestern waren die Aktien ...

