Der S&P 500 und der deutsche Leitindex schwächeln in der Nähe ihrer Rekordhochs. Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag nach einer gemischten Sitzung in Asien flach bei 4.226 Punkten gehandelt. Im 4-Stunden-Chart bildete der marktbreite Index ein Bearish-Engulfing aus, nachdem die Intraday-Gewinne wieder abgegeben wurden. Anleger warten gespannt auf die Daten zum US-Verbraucherpreisindex, die am Donnerstag veröffentlicht werden, da diese die Gespräche über ein Tapering durch die Federal Reserve ...

