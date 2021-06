Mobile Kartierungssysteme von Seabed, ausgestattet mit Velodyne-Puck-Sensoren, unterstützen den Schutz der Meeresumgebung sowie Nachhaltigkeit

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) verkündete heute, dass Seabed B. V., das sich auf hochqualitative Ausrüstung für küstennahe Vermessungen und Baggerarbeiten spezialisiert, Puck-Sensoren für sein mobiles Lidar-Kartierungssystem ausgewählt hat. Das Seabed-System ist eine einsatzbereite, mobile Lidar-Lösung für hydrographische Vermessungen, die eine nachhaltige Planung unterstützen kann, mit dem Ziel, sensible historische und marine Umgebungen zu schützen.

The Seabed mobile mapping system, equipped with a Velodyne Lidar Puck sensor, can be combined with a bathymetric multi-beam echo-sounder to provide a complete 3D, georeferenced image above and below water, saving time and money. (Photo: Business Wire)