Die Telekom will in den kommenden Jahren schneller wachsen. Die T-Aktie war in den vergangenen Wochen bereits auf der Überholspur unterwegs. Und könnte bald eine Verschnaufpause einlegen. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Die Deutsche Telekom will ihr Wachstumstempo in den kommenden Jahren deutlich steigern. Dies gab der DAX-Konzern vor kurzem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...