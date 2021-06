08.06.2021 - Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) baut weiter kontinuierlich sein Immobilienportfolio aus. Aber neben dem Ausbau des Portfolios gehören auch Verkaufstransaktionen nach Aufwertung erworbener "Wohnungspakete" zum Geschäftskonzept. Nachdem man Anfang des Monats noch 82 Wohneinheiten erworben hatte, geht es heute in die andere Richtung: Wohnportfolio von 126 Wohneinheiten in Mölln und Ratzeburg veräussert Käuferin der 126 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 7.400 m2 ist die in Hamburg ansässige Conversio GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Transaktion veräußert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...