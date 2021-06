Die Aktien der mRNA-Impfstoff-Entwickler Moderna, BioNTech und CureVac haben am Montag kräftige Zugewinne verzeichnen können. CureVac war am Ende im US-Handel der stärkste Wert des Trios. Das Papier gewann 7,7 Prozent auf 125,00 Dollar, Moderna legte 6,6 Prozent auf 219,57 Dollar zu und BioNTech nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen am Ende noch gut zwei Prozent auf 238,15 Dollar.Auch die erneute Diskusssion um die Freigabe von Patenten im Vorfeld des G7-Gipfels in Großbritannien, der am 11. Juni ...

