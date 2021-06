Die Wiener Börse konnte gestern mit Zuwächsen aus dem Handel gehen, nach einem etwas verhaltenem Start nahm der ATX im weiteren Verlauf zunehmend Fahrt auf und notierte am Ende dann 0,8% höher als am Freitag. Zwar waren die Sorgen vor einer zunehmenden Inflation nach wie vor ein Thema, wurden aber von dem positiven Konjunkturumfeld überstrahlt. So hat sich die Anlegerstimmung in der Eurozone in diesem Monat deutlich aufgehellt, gegenüber dem Vormonat stieg der Indikator um 7,1 Punkte auf einen Wert von 28,1, damit wurden nicht nur die Markterwartungen übertroffen, das bedeutete auch den höchsten Stand seit rund drei Jahren. Unternehmensmeldungen waren auch gestern dünn gesät, auch Analystenmeldungen waren Mangelware. Die Credit Suisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...