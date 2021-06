Gold ist zurzeit wieder gefragter - als Inflationsschutz und als Schmuck. Kann das Edelmetall auf die Rekordstände vom vergangenen Jahr bei über 2.000 US-Dollar zurückklettern?

"Immer wenn man unsichere Zeiten hat - Zinsängste, Inflationsängste - dann sieht man immer wieder die Flucht ins Gold. Also vielleicht kann man in diesem Jahr noch an diesen Marken schnuppern", sagt Oliver Roth.

Den vollständigen Artikel lesen ...