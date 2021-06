Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group beteiligt sich an EUR 26,7 Mio. Kapitalerhöhung von RayGen Resources

- Die Finanzierungsrunde umfasst AUD 27 Mio. (EUR 17,2 Mio.) an privaten Mitteln von Investoren wie AGL, Schlumberger New Energy und Chevron Technology Ventures sowie AUD 15 Mio. (EUR 9,5 Mio.) von der Australian Renewable Energy Agency (ARENA).- Photon Energy Group beteiligte sich mit einer Folgeinvestition in Höhe von AUD 3 Mio. (EUR 1,9 Mio.) und hält nun einen Anteil von 9 % an RayGen.- Das Unternehmen gab bereits im April 2020 seine erste Investition und eine strategische Partnerschaft mit RayGen Resources bekannt.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen"), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab heute ...

