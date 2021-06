Hoboken, New Jersey (ots/PRNewswire) - Vertriebspionier wird zum VP EMEA Sales ernannt, um die internationale Reichweite des Unternehmens zu erweiternOpenVault, ein marktführender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen zur Umsatz- und Netzwerkverbesserung sowie von datengesteuerten Erkenntnissen für die Breitbandbranche, gab heute bekannt, dass es seine internationale Präsenz mit der Ernennung von Andy Charalambous zum Vice President of Sales für Europa, den Nahen Osten und Afrika verstärkt hat.Charalambous wird seine mehr als 30-jährige Vertriebserfahrung in der Technologie- und Telekommunikationsbranche nutzen, um OpenVaults Breitbandtechnologie-Lösungen bei der Lösung von Netzwerk- und Teilnehmermanagementproblemen im gesamten EMEA-Markt zu unterstützen. Als erfahrener Vertriebsleiter hat Charalambous eine entscheidende Rolle dabei gespielt, vielen nordamerikanischen Technologie- und Telekommunikationsunternehmen dabei zu helfen, ihr weltweites Umsatzwachstum zu beschleunigen."Da die Nachfrage nach unseren Breitbandlösungen in der EMEA-Region weiterwächst, ist es wichtig, dass wir jemanden mit Andys Markterfahrung haben, der unsere Vertriebsbemühungen leitet", sagte Josh Barstow, Chief Revenue Officer von OpenVault. "Andys enorme Branchenkenntnis und sein kooperativer Ansatz mit den Kunden werden von unschätzbarem Wert sein, da OpenVault seine globale Präsenz weiter ausbaut, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Breitbanddiensten zu befriedigen."Bevor er zu OpenVault kam, war Charalambous Managing Director bei Prospect Theory, einer Beratungsgruppe für strategische Partnerschaften und Geschäftsentwicklung, die sich auf die Technologie- und Telekommunikationsbranche spezialisiert hat. In den Jahren seit dem Verkauf des ersten IBM-kompatiblen PCs hat Charalambous die EMEA-Verkaufsbemühungen für wichtige Unternehmen auf der ganzen Welt geleitet, darunter Marconi (von Ericsson übernommen), World Wide Packets (Ciena), Unisphere (Juniper Networks) und andere, bei denen er half, das Marktwachstum voranzutreiben, das zu positiven Exit-Strategien beitrug."Der zukünftige Erfolg von Telekommunikations- und Kabelbetreibern wird davon abhängen, wie gut es ihnen gelingt, neuen Nutzungstrends, die sich auf die Netzwerkleistung auswirken werden, einen Schritt voraus zu sein", so Charalambous. "Die innovativen Tools von OpenVault bieten die Transparenz und das Management, das die Breitbandbranche benötigt, um eine optimale Servicequalität zu gewährleisten und die Umsatzchancen zu nutzen, die das Servicewachstum mit sich bringt."Informationen zu OpenVaultOpenVault und OpenVault Europe GmbH sind marktführende Anbieter von Breitbandtechnologie-Lösungen und datengestützten Einblicken in das weltweite Breitband-Nutzungsverhalten. Die Cloud-basierten SaaS-Lösungen und -Tools der Unternehmen helfen Dienstanbietern, die Netzwerkleistung zu optimieren, den Umsatz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. OpenVault und OpenVault Europe aggregieren und analysieren die daraus resultierenden Marktdaten, um unvergleichlich granulare Einblicke in die Verbrauchernutzung zu erhalten, die zur Vorhersage von Breitbandtrends für Privat- und Geschäftskunden genutzt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter openvault.com.Presseanfragen richten Sie bitte an: Kristen Nihamin: knihamin@openvault.com oder 917-509-9028; Paul Schneider: paul@paulschneiderpr.com oder 215-817-4384Original-Content von: OpenVault, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149323/4935393