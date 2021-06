Parsippany, N.j. (ots/PRNewswire) - Weltweit größtes Hotel-Franchising-Unternehmen bietet Vertrieb und Marketing für unabhängige Eigentümer und Entwickler von LuxusanlagenWyndham Hotels & Resorts, das weltweit größte Hotel-Franchising-Unternehmen mit über 8.900 Hotels in fast 95 Ländern, hat heute seine 21. Marke Registry Collection HotelsSM vorgestellt. Sie erweitert das obere Ende des wachsenden Markenportfolios des Unternehmens um ein Luxusangebot und begleitet gleichzeitig seine Mission, Hotelreisen für alle möglich zu machen.Die Gründung von Registry Collection Hotels erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem eine wachsende Zahl unabhängiger Luxushoteliers nach bewährten und etablierten Partnern sucht, die ihnen helfen, sich von den Herausforderungen der globalen Pandemie zu erholen. Registry Collection Hotels ermöglicht es diesen Eigentümern, ihren unabhängigen Geist und ihre Markenindividualität beizubehalten und gleichzeitig die globale Reichweite von Wyndham Hotels & Resorts zusammen mit dem preisgekrönten Wyndham Rewards® Treueprogramm zu nutzen, was ihnen hilft, mehr Direktbuchungen zu niedrigeren Vertriebskosten zu erhalten."Während sich die Hotelbranche weiter erholt, haben sich unabhängige Luxushoteliers auf der ganzen Welt an unsere Entwicklungsteams gewandt, die Unterstützung in den Bereichen Verkauf, Marketing und Reservierung unter einer bewährten und etablierten Luxusmarke suchen", sagte Geoff Ballotti, Präsident und CEO von Wyndham Hotels & Resorts. "Die Gründung von Registry Collection Hotels war eine natürliche Ergänzung, angesichts der wachsenden globalen Anerkennung von Registry als weltweit größtes Luxus-Tauschprogramm mit über 200 High-End-Luxus-Fractional-Resorts und der weiterhin erfolgreichen Verwaltung dieses Programms durch unseren Partner Travel + Leisure Co. (ehemals Wyndham Destinations). Registry Collection Hotels belegen nun einen wichtigen Platz am oberen Ende des Wyndham Hotels & Resorts-Portfolios, so dass wir unabhängige Hoteliers auf der ganzen Welt, die den höchsten Standards an luxuriösem Service und Unterkünften entsprechen, sehr selektiv unterstützen können."Erhöhte IndividualitätHandverlesen, um unglaubliche Erlebnisse an spektakulären Orten zu bieten, ist das Markenzeichen der Registry Collection Hotels die Anziehungskraft ihrer unverwechselbaren Individualität, die durch durchdachtes Design und erstklassigen Service noch gesteigert wird. Von brillanten architektonischen Details gepaart mit friedlichen Landschaften bis hin zu traumhaften Orten - jeder Aufenthalt in den Registry Collection Hotels soll so einzigartig und verwöhnend sein wie die Hotels selbst."Wir sind wirklich begeistert von dem Potenzial der globalen Reise-, Freizeit- und Lifestyle-Branche, da sich die Welt nach mehr als einem Jahr der Enthaltungen und Einschränkungen wieder zusammenfindet", sagte Michael Brown, CEO, Travel + Leisure Co. "Experten und Reisende freuen sich darauf, wieder ausgewählte und exklusive Erlebnisse auf der ganzen Welt zu genießen. Die Einführung von Registry Collection Hotels ist eine natürliche Weiterentwicklung von Wyndham Hotels & Resorts, die auf dem legendären Erbe und dem globalen Netzwerk der Marke aufbaut. Als Travel + Leisure Co., das weltweit führende Mitglieds- und Freizeitreiseunternehmen mit fast 20 Reisemarken - darunter The Registry Collection - freuen wir uns darauf, eine neue Zukunft für die globale Freizeitindustrie zu gestalten."Ein Debüt auf weißem Sand in der mexikanischen KaribikRegistry Collection Hotels debütiert heute mit dem Flaggschiff-Resort der Marke, dem exklusiven 144-Zimmer-All-Suite Grand Residences Riviera Cancun. Eingebettet in einen atemberaubenden weißen Sandstrand, nur wenige Augenblicke vom friedlichen Fischerdorf Puerto Morelos entfernt, bietet das abgelegene Resort geräumige und einladende Unterkünfte im Hacienda-Stil, BVLGARI®-Badeprodukte und außergewöhnliche Annehmlichkeiten wie einen Infinity-Pool direkt am Meer, ein Full-Service-Spa, ein hochmodernes Fitnessstudio, einen Kinderclub und drei Gourmet-Restaurants. Das Resort befindet sich im Besitz und unter der Leitung von Tochtergesellschaften der Royal Resorts® Unternehmensgruppe.Ballotti fügte hinzu: "Grand Residences Riviera Cancun ist ein spektakuläres Resort, das an einem der begehrtesten Strände Mexikos liegt. Von Gästen auf der ganzen Welt für die unglaubliche Lage, den Postkartenblick und den erstklassigen Service geliebt, könnten wir nicht glücklicher sein, die Registry Collection Hotels mit einem der führenden Entwickler der Region und einem langjährigen Kunden von Travel + Leisure Co. zu eröffnen, Dr. Kemil A. Rizk.""Vom ersten Tag an hat sich das Team bei Wyndham ganzheitlich auf die Bedürfnisse unseres Resorts konzentriert und arbeitet eng mit unserem Team zusammen, während wir unsere Strategie zur Bekanntgabe unserer Flaggschiff-Zugehörigkeit entwickeln", sagte Dr. Rizk, President und CEO von Royal Resorts®. "Was wir an Wyndham neben der enormen Größe und dem Vertrieb schätzen, ist ihr Verständnis für das, was die Grand Residences Riviera Cancun einzigartig macht, und ihre Leidenschaft dafür, dass unsere Individualität niemals beeinträchtigt wird. Der hochgeschätzte Ruf von Wyndham macht uns stolz, diesen Meilenstein mit ihnen zu feiern, und wir freuen uns darauf, unsere Markenallianz weiter auszubauen."Gäste der Grand Residences Riviera Cancun genießen einen kostenlosen privaten Premium-Flughafentransport und können an einer Vielzahl von Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Geländes teilnehmen, darunter Koch- und Mixology-Kurse, Yoga, Schnorcheln, Fahrradtouren, Angeltouren, Katamaran-Kreuzfahrten und mehr. Das Hotel ist ab heute buchbar unter www.registrycollectionhotels.com.Die Kraft von Wyndham entfesselnWyndham Hotels & Resorts hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, die Bedürfnisse unabhängiger Hoteliers zu erfüllen, was zuletzt durch die erfolgreiche Einführung und das solide, anhaltende Wachstum der Marke Trademark Collection® by Wyndham bewiesen wurde. Erstmals im Sommer 2017 eingeführt, hat die Marke, die für ihre eigenständige Kollektion von Hotels der gehobenen Mittelklasse und der gehobenen Kategorie bekannt ist, seither ihre Präsenz um fast 75 % auf nun mehr als 110 Hotels in einem Portfolio, das sich über Nordamerika, Europa, Australien und die Karibik erstreckt, erweitert.Durch Registry Collection Hotels können unabhängige Luxushoteliers die einzigartige Individualität ihres Hotels beibehalten und gleichzeitig von der Skaleneffekten profitieren, die mit der Zugehörigkeit zum größten Hotelunternehmen der Welt einhergeht. Hoteleigentümer erhalten Zugang zu einem erfahrenen Team von Hospitality-Profis sowie zu einer umfassenden Palette von Dienstleistungen, einschließlich strategischer Beschaffung, globalem Verkauf, Revenue Management, Marketing und Vertrieb, Betriebsunterstützung und Best-in-Class-Training.Anspruchsvolle Aufenthalte durch Wyndham RewardsRegistry Collection Hotels ist Teil von Wyndham Rewards, dem preisgekrönten Gästetreueprogramm von Wyndham, das in den letzten drei Jahren von den Lesern der USA Today zur Nummer eins der Hotelprämienprogramme gewählt wurde. Mit aufstrebenden Aufenthaltsmöglichkeiten an einigen der begehrtesten Reiseziele der Welt können Mitglieder Punkte für qualifizierte Aufenthalte bei 21 verschiedenen Marken sammeln und einlösen und dabei eine Vielzahl von Vergünstigungen genießen, die exklusiv über die verschiedenen Mitgliedsstufen des Programms verfügbar sind. Wyndham Rewards hat mehr als 87 Millionen registrierte Mitglieder auf der ganzen Welt und wird immer wieder für seine allgemeine Benutzerfreundlichkeit, sein umfangreiches Einlösungsportfolio und seine großzügigen Prämien anerkannt.Zum Herunterladen von Fotos im Zusammenhang mit der obigen Pressemitteilung klicken Sie bitte hier.Informationen über Grand Residences Riviera CancunDas 144-Suiten umfassende Grand Residences Riviera Cancun ist eine Tochtergesellschaft der Registry Collection HotelsSM und wurde am 7. Dezember 2013 eröffnet. In einer privaten Enklave zwischen der malerischen Riviera Maya und dem belebten Cancun gelegen, befindet sich dieses exklusive Paradies in idealer Lage zwischen dem zweitgrößten Barriereriff der Welt und einem ruhigen Naturschutzgebiet. Dieses Fünf-Sterne-Resort setzt einen neuen Standard für luxuriöses Leben am Strand: weitläufige Suiten, die wie Privatwohnungen gestaltet sind, Gourmet-Restaurants, ein Weltklasse-Spa sowie -Salon, persönlicher Strand- und Pool-Service und vieles mehr. Als idealer Ort für Outdoor-Abenteurer bietet Grand Residences seinen Gästen ein einmaliges Erlebnis: Schnorcheln entlang der längsten unterirdischen Flüsse der Welt, Erkundung der historischen Schätze der alten Maya-Ruinen oder einfach nur Entspannung an kilometerlangen weißen Sandstränden. Für Shopping und Nachtleben ist der tropische Urlaubsort Cancun nur 17 km entfernt. Grand Residences ist im Besitz und unter der Leitung von Tochtergesellschaften der Royal Resorts® Unternehmensgruppe, einem Pionier in der mexikanisch-karibischen Tourismusindustrie mit familienfreundlichen Strandresorts in Cancun, Puerto Morelos und Riviera Maya. Weitere Informationen erhalten Sie unter 1.855.381.4340 oder auf www.grandresidencesrivieracancun.com.Informationen über Registry Collection HotelsTauchen Sie in ein unvergessliches Erlebnis ein und lassen Sie sich von Registry Collection HotelsSM umsorgen. Mit durchdachtem Design, brillantem Service und unübertroffener Liebe zum Detail bieten unsere handverlesenen Hotels und Resorts unglaubliche Erlebnisse an spektakulären Orten auf der ganzen Welt. Buchen Sie Ihren nächsten Aufenthalt auf www.registrycollectionhotels.com oder besuchen Sie www.wyndhamdevelopment.com, um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Individualität für unabhängig denkende Luxushoteliers und Entwickler auf der ganzen Welt fördern. Die Registry Collection Hotels sind mit The Registry Collection, dem weltweit größten Luxus-Tauschprogramm, verbunden, aber unabhängig davon.Informationen über Wyndham Hotels & ResortsWyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) ist mit über 8.900 Hotels in fast 95 Ländern auf sechs Kontinenten das größte Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt, gemessen an der Anzahl der Liegenschaften. Mit seinem Netzwerk von mehr als 797.000 Zimmern, die den Alltagsreisenden ansprechen, verfügt Wyndham über eine führende Präsenz im Economy- und Mittelklasse-Segment der Beherbergungsindustrie. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von 21 Hotelmarken, darunter Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® und Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts ist auch ein führender Anbieter von Hotelmanagement-Dienstleistungen. 