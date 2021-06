DJ Spahn fordert von SPD eine Entschuldigung in der Maskenaffäre

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat von der SPD eine Entschuldigung wegen deren Anfeindungen in der Maskenaffäre gefordert. Union und SPD seien sich vor sechs Monaten einig gewesen, dass es bei den Masken die Sicherheit vorgehe. Man habe sich gemeinsam angeschaut, welche Masken TÜV-geprüft seien, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es gebe leider keine speziellen Pandemie-Masken.

"Wir haben das sachlich, fachlich miteinander aufgeklärt vor sechs Monaten. Jetzt stellt sich schon die Frage, warum zwei Tage vor einer Wahl etwas, was vor sechs Monaten geräuschlos ging, so hoch kommt. Da, wo ich herkomme, unter Partnern, sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall", sagte Spahn. "Es ist unter Partnern jedenfalls, und das sind ja Koalitionspartner, schon ein schwieriger Umgang."

Spahn wird vorgeworfen, millionenhaft mangelhafte Masken bestellt zu haben und dass er diese Masken an Obdachlose, Behinderte oder Hartz-IV-Empfänger verteilen wollte. Das für die Maskensicherheit zuständige, SPD-geführte Bundesarbeitsministerium hat der Verteilung nach eigener Aussage seine Zustimmung verweigert. Die Masken sollten dann für den Katastrophenfall eingelagert und mit Eintritt des Verfallsdatums vernichtet werden, berichtet der Spiegel. SPD-Chefin Saskia Esken hatte Spahn den Rücktritt nahegelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Chef Armin Laschet haben sich hinter Spahn gestellt.

