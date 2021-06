Die Aktien von JD.com, einem chinesischen Internetunternehmen, das die Online-Handelsplattform JD.com betreibt, sind am Vortag zurückgekommen und haben im Tagestief den Stopp der Long-Position erreicht. In der Folge konnten sich die Titel erholen. Es bietet sich eine neue Long-Chance! Es bildete sich am Vortag eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Dazu direkt am 10er-EMA. ...

