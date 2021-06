von Sven Parplies, Euro am SonntagEine Möglichkeit wäre ein Börsengang der Nobelmarke, die Teil des Volkswagen-Konzerns ist. Eine unter Börsianern beliebte These besagt, dass der Wert von Porsche innerhalb des VW-Konglomerats nicht richtig zur Geltung kommt. Ein Teilbörsengang könnte Geld in die Kasse bringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...