Der Tabakkonzern British American Tobacco wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Unternehmen (Lucky Strike, Dunhill, Camel) hat seinen Umsatzausblick für 2021 erhöht. Nun geht man davon aus, den Umsatz 2021 bei konstanten Wechselkursen um über 5 % zu steigern. Die bisherige Prognose hatte auf ein Wachstum zwischen 3 und 5 % gelautet. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem beschleunigten Wachstum vor allem in dem Geschäft, das BAT als New Category tituliert, und das das Geschäft mit E-Zigaretten umfasst. Es soll 2025 profitabel werden und in dem Jahr einen Umsatz von 5 Mrd. Pfund erreichen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



