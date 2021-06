Die FX-Paarung AUDUSD sah im Tageschart bis jetzt recht unentschlossen aus. Doch das Bild könnte sich bei weiter steigenden Notierungen schnell ändern. Eine Marktveränderung deutet sich auch in der Save-Heaven-Währung CHFJPY an. Wo die Kursziele bei einem Richtungswechsel liegen, verrät der Chartverlauf. AUDUSD im Whipsaw-Modus Tickmill-Analyse: AUDUSD im Tageschart AUDUSD konnte sich in den letzten Monaten nicht für eine Richtung entscheiden und ...

