DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger vor ZEW abwartend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX mit 15.677 Punkten gegenüber dem Vortagesschluss praktisch unverändert, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent zu auf 4.103 Punkte. Die Nachrichtenlage ist dünn, wie auch die Umsätze. Während der DAX am Vortag auf Rekordniveau notierte, war das Handelsvolumen das viertniedrigste in diesem Kalenderjahr. Daraus interpretiert Analyst Thomas Altmann von QC Partners, dass es auf dem aktuellen Kursniveau nur noch geringes Kaufinteresse gebe. Solange das Verkaufsinteresse ebenfalls niedrig bleibe, könne sich der DAX dennoch auf diesem hohen Niveau halten.

Um 11 Uhr steht am Vormittag die ZEW-Umfrage für den Monat Juni zur Veröffentlichung an, bis dahin dürften sich die Investoren weiter zurückhalten. Weil die deutsche Impfkampagne gut vorankommt, geht der Konsens davon aus, dass der neue ZEW-Finanzmarktbericht sowohl bei der Lagebeurteilung als auch bei der Erwartungskomponente höhere Werte aufweist.

Erst in der zweiten Wochenhälfte könnte etwas mehr Schwung an die Börsen kommen. Für Marktanalyst Christian Henke von IG.com halten sich die Anleger vor den US-Verbraucherpreisdaten am Donnerstag mit Neuengagements zurück. Die Marktteilnehmer erhofften sich Details über den möglichen Zeitpunkt für ein Eingreifen der US-Notenbank. Seit einiger Zeit spielten die Themen Inflation und Zinserhöhungen ein wichtige Rolle an den Finanzmärkten. Dennoch dürften jegliche Konjunkturdaten auf Signale für ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik überprüft werden.

EZB hält den Fuß auf dem Gas

Ebenfalls am Donnerstag dürfte der Rat der Europäischen Zentralbank eine Fortsetzung seiner ultralockeren Geldpolitik beschließen. Volkswirte erwarten, dass sowohl die Leitzinsen als auch das Volumen der Wertpapierkaufprogramme APP und PEPP und die sie betreffende Forward Guidance unverändert bleiben werden. Manche Analysten sind der Meinung, dass die anstehenden Wachstums- und Inflationsprognosen der EZB erlauben würden, ihre Käufe etwas zurückzufahren - es werden allgemein leicht höhere Prognosen für dieses Jahr erwartet. Eine Mehrheit der Analysten glaubt aber, dass die EZB davor zurückschrecken wird, weil sie befürchtet, dass dies bereits als Signal für eine bevorstehende Verringerung der Käufe (Tapering) missdeutet werden würde, was die Renditen deutlich steigen ließe - eben das will die EZB mit ihrem PEPP verhindern.

Die Kursausschläge bei den Einzelwerten sind aufgrund fehlender Impulse gering. Im frühen Handel tendiert Gea knapp 5 Prozent tiefer, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf Sell gesenkt haben sollen. Auch bei der Lufthansa sind die Analysten skeptisch, dieser Wert notiert 3 Prozent leichter.

Für die Aktie von British American Tobacco geht es nach Anhebung des Wachstumsziels für das laufende Jahr um knapp 2 Prozent nach oben. Der Tabakkonzern geht nun von einem Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent aus, bislang lag der Zielkorridor bei 3 bis 5 Prozent.

Nachdem sich die Aktie von Windeln.de ohne Nachrichten am Vortag mehr als verdoppelt hatte, geht es für den Kurs um weitere 50 Prozent nach oben. Wie auch bei einigen "Reddit-Aktien" werden hier vor allem spekulative Käufe hinter dem Kurshype in der marktengen Aktie vermutet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.103,05 0,13 5,40 15,49 Stoxx-50 3.500,63 0,24 8,46 12,62 DAX 15.676,73 0,00 -0,42 14,27 MDAX 33.913,54 -0,03 -11,30 10,12 TecDAX 3.400,18 0,25 8,51 5,83 SDAX 16.348,44 0,04 5,96 10,73 FTSE 7.094,26 0,24 17,04 9,55 CAC 6.558,35 0,23 14,79 18,14 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,21 -0,01 -0,45 US-Zehnjahresrendite 1,56 -0,02 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2171 -0,17% 1,2191 1,2196 -0,4% EUR/JPY 133,26 +0,05% 133,20 133,26 +5,7% EUR/CHF 1,0932 -0,11% 1,0944 1,0941 +1,1% EUR/GBP 0,8609 +0,12% 0,8598 0,8603 -3,6% USD/JPY 109,49 +0,21% 109,25 109,26 +6,0% GBP/USD 1,4138 -0,30% 1,4181 1,4176 +3,5% USD/CNH 6,3925 +0,07% 6,3881 6,3942 -1,7% Bitcoin BTC/USD 33.116,50 -2,994 34.138,50 36.122,00 +14,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,82 69,23 -0,6% -0,41 +41,8% Brent/ICE 71,01 71,49 -0,7% -0,48 +38,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,01 1.899,14 -0,2% -4,13 -0,2% Silber (Spot) 27,73 27,90 -0,6% -0,17 +5,1% Platin (Spot) 1.167,70 1.176,60 -0,8% -8,90 +9,1% Kupfer-Future 4,51 4,53 -0,5% -0,02 +27,8% ===

June 08, 2021 03:37 ET (07:37 GMT)

