SAO PAULO, Brasilien, June 08, 2021, ein innovativer globaler Anbieter für On-Demand-Bare-Metal-Clouds, arbeitet mit KIO Networks zusammen, dem führenden Anbieter von unternehmenskritischen IT-Infrastrukturdiensten für Mexiko und Mittelamerika, um für seine Plattform einen neuen Point of Presence (POP) in Mexiko-Stadt einzuführen. Damit wird die Präsenz von Maxihost in Lateinamerika um einen dritten Standort erweitert, der die Standorte in Brasilien und Chile ergänzt. Die hochmoderne Plattform von Maxihost unterstützt internationale Kunden, die Bare-Metal-Server benötigen, die sofort bereitgestellt werden können und sich für verschiedene Anwendungen wie Gaming, Streaming, VPNs und andere Anwendungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite eignen.



Mexiko ist mit einer Bevölkerung von fast 130 Millionen Einwohnern nach Brasilien die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Allein in der Metropolregion von Mexiko-Stadt leben über 21 Millionen Menschen. Mit der aktuellen Beschleunigung der digitalen Transformation entwickelt sich der Markt in Mexiko schnell zu einem wichtigen Verbindungsknotenpunkt und zum digitalen Hub.

Der neue PoP von Maxihost befindet sich im Datenzentrum MEX|5 von KIO, einem der wichtigsten Verbindungsknotenpunkte in ganz Mexiko. Die Einrichtung ist strategisch günstig in Mexiko-Stadt gelegen und bietet ein hohes Maß an Verfügbarkeit, Redundanz und Sicherheit sowie Zugang zu einer Vielzahl lokaler und internationaler Netzwerke.

"Wir freuen uns sehr, mit KIO Networks zusammenzuarbeiten, um unsere Bare-Metal-Cloud-Plattform nach Mexiko zu bringen", so Guilherme Soubihe Alberto, CEO von Maxihost. "Wir führen unseren neuen Standort mit mehr als zwanzig internationalen Kunden ein, von denen die meisten ihre Endverbraucher in Mexiko und Mittelamerika derzeit aus Dallas, Texas erreichen. Durch die viel größere Nähe der Server zu den Endverbrauchern und den Zugriff auf die regionalen KIO-Netzwerke mit geringer Latenz wird das Kundenerlebnis verbessert, ganz gleich, ob es sich um Gaming, Streaming oder andere Anwendungen mit hoher Bandbreite handelt."

"Wir freuen uns sehr, Maxihost im KIO-Ökosystem zu begrüßen", so Santiago Suinaga, Managing Director von KIO Data Center Services. "Maxihost bietet eine beeindruckende Auswahl an Bare-Metal-Servern, die in Mexiko-Stadt einzigartig sind. Dazu gehören speziell entwickelte Maschinen, die für bestimmte Aufgaben optimiert sind, einschließlich energieeffiziente, leistungsstarke ARM-basierte Server. Unsere vielen bestehenden und zukünftigen Kunden werden davon profitieren, diese leistungsstarken Bare-Metal-Angebote mithilfe der benutzerfreundlichen Cloud-Plattform von Maxihost sofort bereitstellen zu können."

Für Maxihost ist die Erweiterung seiner Präsenz um Mexiko Teil seiner globalen Strategie, um die Vorteile der Bare-Metal-Cloud einem breiteren Publikum anzubieten. Das Unternehmen hat für dieses Jahr weitere geografische Expansionsziele mit neuen Standorten in Europa und Asien, die die bestehende Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika, den USA, Australien und Japan verstärken werden.

Maxihost ist ein globaler Anbieter von On-Demand-Bare-Metal-Cloud-Lösungen für Unternehmen aller Größen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet durch die Bereitstellung leistungsstarker, sicherer und skalierbarer Infrastrukturlösungen schneller und sicherer zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.maxihost.com oder über sales@maxihost.com .

KIO Networks ist eines der innovativsten Informationstechnologie-Unternehmen in Lateinamerika und bietet ein breites Portfolio an unternehmenskritischen IT-Infrastrukturdiensten. Das Unternehmen betreibt 40 hochmoderne Rechenzentren mit höchster Sicherheit, Verfügbarkeit und Dichte in der Region und ist in Mexiko, Panama, Guatemala, der Dominikanischen Republik und Spanien präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kionetworks.com

