7. Juni 2021 - Nuveen legt UCITS-konforme Global-Core-Impact-Bond-Strategie auf. Das aktiv gemanagte und auf mehrere Währungen ausgerichtete globale Anleiheportfolio verwendet einen Best-in-Class-Ansatz und investiert in Emittenten, die führend im Bereich ESG sind und einen direkten und messbaren Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben. Nach Ermessen der Manager kann die Strategie bis zu 40 Prozent in Schwellenländer und 15 Prozent in Hochzinsanleihen investieren und wird mit einem Seed-Kapital ...

