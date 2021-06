DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Vorläufige Geschäftszahlen Mai 2021 / Erhöhung der Prognose Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte in den Monaten Januar bis Mai 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 383 Mio. EUR gegenüber 273,1 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Aufgrund des deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlaufs, insbesondere in den Monaten April und Mai 2021, und der aktuell sehr guten Auftragslage erhöht der Vorstand seine Prognose. Der Einhell-Konzern geht nun von Umsätzen in Höhe von ca. 800 Mio. EUR sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 8,0 % aus. Trotz einiger Herausforderungen wie deutlich gestiegene Frachtraten aufgrund der erheblichen Knappheit von Frachtressourcen, gestiegene Seefrachten in die für Einhell relevanten Zielhäfen und Rohstoffpreiserhöhungen ist der Vorstand in Bezug auf den weiteren Geschäftsverlauf sehr zuversichtlich. Die regelmäßige Überarbeitung der Konzernstrategie sieht bis zum Jahr 2025 einen Umsatz von 1,0 Mrd. EUR vor. Landau/Isar, 8. Juni 2021 Der Vorstand 08.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

