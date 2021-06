Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) lässt die firmeneigene Kasse klingeln: Hierfür hat das Wohnimmobilienunternehmen 126 Einheiten in Schleswig-Holstein veräußert, konkret in Mölln und Ratzeburg. Nach dem Verkauf von 185 Einheiten in Hessen hat Noratis somit den zweiten Portfolioverkauf in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Käuferin der 126 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 7.400 qm ist die ...

