MorphoSys-Calls: Gut gelaufen mit Chance auf mehr

Nach dem 14-prozentigen Absturz der im MDAX und TecDAX gelisteten MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003), der von der Übernahme des Biotech-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals um 1,7 Milliarden US-Dollar verursacht wurde, wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger von einer deutlichen Kurserholung der Aktie mit Long-Hebelprodukten profitieren könnten. Nachdem die Aktie nun bereits früher als erwartet die im Szenario angepeilte Zielmarke von 70 Euro überschreiten konnte, sorgten die Long-Hebelprodukte nunmehr bereits für Buchgewinne von bis zu 83 Prozent.

Die Nachricht über die bevorstehende Zulassung eines Alzheimer-Wirkstoffes in den USA und die nunmehr eher positiv eingeschätzte Übernahme des US-Unternehmens, könnte dem Aktienkurs auch in den nächsten Wochen Unterstützung verleihen. Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf ihr Niveau vom 4.5.21 bei 76 Euro fortsetzen wird, könnten auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV1XHG1, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 70,58 Euro mit 0,68 - 0,70 Euro gehandelt.

Wenn die MorphoSys-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 76 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+29 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,103 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,103 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD6G3V8, wurde beim Aktienkurs von 70,58 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro taxiert.

Kann der Kurs der MorphoSys-Aktie bald wieder auf 76 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,08 Euro (+71 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,00 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die MorphoSys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR7XG10, wurde beim MorphoSys-Aktienkurs von 70,58 Euro mit 0,82 - 0,83 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MorphoSys-Aktie auf 76 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,30 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MorphoSys-Aktien oder von Hebelprodukten auf MorphoSys-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de