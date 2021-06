Mit Spannung werden sie jedes Jahr erwartet, besonders nach einem so außergewöhnlichen Gj. 2020: die Solvenzquoten der Versicherungswirtschaft. Im diesjährigen Fazit kommt der Map-Report, der in der Verantwortung des Analysehauses Franke und Bornberg liegt, zur Erkenntnis, dass die Lebensversicherer ihre Kapitalausstattung nicht nur nicht ausbauen konnten, sondern sogar deutlich verlieren. Auch die privaten Krankenversicherer verzeichnen rückläufige Bedeckungsquoten, behaupten sich aber auf hohem Niveau.Die Quoten werden in einem aufwendigen Prozess aus der Gegenüberstellung von zwei Werten ermittelt. Auf der einen Seite steht die Solvenzkapitalanforderung (SCR). Das ist der "Kapitalpuffer", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...