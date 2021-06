DJ S&P bestätigt Emittentenratings von Eon mit "BBB/A-2"

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat die lang- und kurzfristigen Emittentenratings von Eon mit "BBB/A-2" bestätigt. Die Einstufung für die vorrangigen unbesicherten Anleihen liege unverändert bei "BBB" und der Ausblick sei stabil, teilte S&P am Dienstag mit. Die soliden Ergebnisse des Konzerns im Jahr 2020 spiegelten ein robusteres Geschäftsrisikoprofil und eine schnellere und reibungslosere Integration des deutschen Energieunternehmens Innogy wider als man es erwartet habe. Zudem dürfte Eons umfassendes reguliertes Geschäft, was hauptsächlich auf die Stromverteilungsnetze zurückgeht, nun von der positiveren Energiewendepolitik in Europa profitieren.

June 08, 2021 04:28 ET (08:28 GMT)

