Hohenberg a. d. Eger (ots) - Das Fernweh wächst von Tag zu Tag, doch irgendwie sind die großen Reisen einfach immer noch nicht drin. Deshalb zu Hause traurig vor der farblosen Wand warten und die Tage zählen? Muss nicht sein! Wer sich ein bisschen von der weiten Welt nach Hause holen möchte, schafft das mit der neuen nachhaltigen Tapetenkollektion Tropical von Hohenberger.Wenn Blüten von der Decke regnen und Korallen und Fische sich im Dschungel tummeln, lässt sich damit allemal in ferne Länder träumen. Sehr phantasievoll, irgendwie surreal, ein bisschen skurril auch bringen die bunten Tapeten Farbe und das Gefühl von Urlaub in die eigenen vier Wände. Sie stillen Fernweh und die Sehnsucht nach anderen Ländern und Wohlfühlorten.Für tropische Stimmung sorgen Motive aus der Pflanzen- und Tierwelt. Blau- und Grüntöne erinnern an Wasser und Palmen. Akzente in pink, violett und ziegelrot machen es kraftvoll und sehr dekorativ.Wie alle Hohenberger Tapeten ist auch die Kollektion Tropical nachhaltig made in Germany und frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln.Das Besondere an der neuen Tapetenkollektion: Sie lässt sich vielfältig und sehr individuell kombinieren. Die exotischen Motive finden sich wieder in Wandbildern und Tapeten und harmonieren perfekt mit den Unis, die ihrerseits durch besondere haptische Effekte beeindrucken. Wer nicht alle Wände tapezieren möchte, findet passende wunderschöne kreidematte Wandfarben ebenfalls im Hohenberger Sortiment.Erhältlich ist die Kollektion Tropical im Fachhandel und ab Juni auch online unter http://www.hohenberger-wallcoverings.com/inspiration/kollektionen/tropicalPressekontakt:Sabine Eylerpresse@hohenberger-wallcoverings.com+49 (0)151 200 335 82 oder +49 (0)9233 71401-0Taubert GmbH & Co. KG. Schirndinger Straße 10. 95691 Hohenbergwww.hohenberger-wallcoverings.comOriginal-Content von: Taubert GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149103/4935583