Chicago (www.fondscheck.de) - Nuveen legt UCITS-konforme Global-Core-Impact-Bond-Strategie auf, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das aktiv gemanagte und auf mehrere Währungen ausgerichtete globale Anleiheportfolio verwendet einen Best-in-Class-Ansatz und investiert in Emittenten, die führend im Bereich ESG sind und einen direkten und messbaren Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben. ...

